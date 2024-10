Goodhairday: Meghan Markle dalla chioma che, comunque vada, è sempre un successo (Di sabato 12 ottobre 2024) Meghan Markle ha sempre avuto momenti spettacolari in fatto di acconciature sia durante la sua era «Buckingham Palace» che in quella «Montecito». Anche se possiamo definirla regina dello chignon spettinato, di recente si è mostrata con insolite beach waves. La moglie di Harry dispensa idee facili da copiare che diventano subito trendy: chiamatelo pure the Markle power Vanityfair.it - Goodhairday: Meghan Markle dalla chioma che, comunque vada, è sempre un successo Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di sabato 12 ottobre 2024)haavuto momenti spettacolari in fatto di acconciature sia durante la sua era «Buckingham Palace» che in quella «Montecito». Anche se possiamo definirla regina dello chignon spettinato, di recente si è mostrata con insolite beach waves. La moglie di Harry dispensa idee facili da copiare che diventano subito trendy: chiamatelo pure thepower

