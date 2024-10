Teleclubitalia.it - Giugliano, assalto alla macelleria di via I Maggio: portata via la cassa

Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Malviventi ancora in azione a. Svaligiata “ladel Sole” di via I, inaugurata appena un mese fa. Portati via lae un cellulare.di via Ivia laGiovedì 10 ottobre, mentre i carabinieri erano impegnati nel rocambolesco inseguimento della banda dell’Alfa 147, che L'articolodi via Ivia laTeleclubitalia.