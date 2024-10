Ravennatoday.it - Giochi per bambini abbandonati nel cassonetto: "Che educazione potranno dare questi genitori ai loro figli?"

Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore: "Visto che si parla di foto trappole per i maleducati degli scarichi incontrollati di immondizia fuori dai cassonetti non dimentichiamoci di coche usano i cassonetti in  maniera ancora peggiore.Questo ildel verde di