Frontale tra due auto sulla Palermo-Sciacca: tre i morti, tre bambini feriti in gravi condizioni (Di sabato 12 ottobre 2024) Incidente mortale sulla statale che collega Palermo a Sciacca: nello scontro tra due vetture hanno perso la vita tre persone mentre tre bambini sono rimasti gravemente feriti e trasportati in elisoccorso all’ospedale Di Cristina di Palermo: sarebbero in gravi condizioni. Le vittime sono invece due uomini e una donna, i genitori dei bambini coinvolti e un uomo che viaggiava sull’altra auto. L’accaduto Un impatto violento, quello tra le due macchine, che ha distrutto e fatto cappottare una delle vetture: lo scontro Frontale fra le due auto è avvenuto al chilometro 13 nel territorio di Altofonte, all’altezza del bivio Giacalone, nel Palermitano. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco per estrarre le vittime dalle lamiere. La statale è stata chiusa al traffico: le cause dell’incidente mortale sono ancora in corso di accertamento. Ilfattoquotidiano.it - Frontale tra due auto sulla Palermo-Sciacca: tre i morti, tre bambini feriti in gravi condizioni Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Incidente mortalestatale che collega: nello scontro tra due vetture hanno perso la vita tre persone mentre tresono rimasti gravementee trasportati in elisoccorso all’ospedale Di Cristina di: sarebbero in. Le vittime sono invece due uomini e una donna, i genitori deicoinvolti e un uomo che viaggiava sull’altra. L’accaduto Un impatto violento, quello tra le due macchine, che ha distrutto e fatto cappottare una delle vetture: lo scontrofra le dueè avvenuto al chilometro 13 nel territorio di Altofonte, all’altezza del bivio Giacalone, nel Palermitano. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco per estrarre le vittime dalle lamiere. La statale è stata chiusa al traffico: le cause dell’incidente mortale sono ancora in corso di accertamento.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incidenti stradali - scontro sulla Palermo-Sciacca : tre morti e tre bimbi feriti - I carabinieri hanno chiuso al traffico quel tratto di statale. L’incidente fra due auto, uno scontro frontale, è avvenuto al chilometro 13 nel territorio di Altofonte. Incidente mortale sulla statale 624 che collega Palermo a Sciacca. Nello scontro hanno perso la vita tre persone e sono rimasti feriti gravemente tre bambini, trasportati in ospedale a Palermo. (Lapresse.it)

Strage sulla Palermo-Sciacca : 3 morti e 3 bambini gravemente feriti. Strada chiusa - . Immagine di repertorio L'articolo Strage sulla Palermo-Sciacca: 3 morti e 3 bambini gravemente feriti. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico, con deviazione su percorsi alternativi locali. A bordo c’erano anche tre bambini rimasti feriti nell’impatto che sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale con un elisoccorso. (Dayitalianews.com)

Tre morti sulla Palermo-Sciacca e tre bimbi gravemente feriti - Tre persone sono morte in un incidente stradale sulla Palermo-Sciacca e tre bambini sono rimasti feriti e trasportati in codice rosso all’ospedale. Sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco per estrarre le vittime dalle lamiere. La statale è chiusa al traffico. (Gazzettadelsud.it)

Tre morti sulla Palermo-Sciacca - e tre bimbi feriti - Tre persone sono morte in un incidente stradale sulla Palermo-Sciacca e tre bambini sono rimasti feriti e trasporati in codice rosso all'ospedale. Sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco per estrarre le vittime dalle lamiere. La statale è chiusa al traffico. (Quotidiano.net)