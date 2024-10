Lanazione.it - Firenze per Mario Luzi, torna il concorso poetico rivolto agli studenti toscani

(Di sabato 12 ottobre 2024), 12 ottobre 2024 -ila tutti gliintitolato 'per'. Il quotidiano La Nazione è tra i promotori di questogiovanile, sempre molto partecipato, dedicato al grande scrittore e poeta italiano. Il termine per partecipare a questo premio giovanile di poesia, e per la presentazione dei testi, è fissato per il 3 febbraio 2025. Promosso dall'Assessorato all'educazione del Comune diin collaborazione con il quotidiano “La Nazione”, la casa editrice “Le Lettere” e il “Centro StudiLa Barca” di Pienza, ilgiunge quest'anno alla quattordicesima edizione. Èa tutti glidi, dell’area metropolitana e della Regione Toscana. Per scaricare il bando e la scheda di adesione al:https://www.per.it/Maurizio Costanzo