Finlandia-Inghilterra Uefa Nations League B 13-10-2024 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Che l'Inghilterra nella sfida contro la Grecia a Wembley potesse incontrare delle difficoltà era stato messo in preventivo, ma nessuno si aspettava che gli uomini di Carlsey potessero perdere 2-1 davanti ai propri tifosi, piegati da una doppietta di Paulidis con l'attaccante ellenico capace di segnare la rete decisiva al 94? subito dopo che Bellingham InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici

Finlandia-Inghilterra : dove vederla - orario e probabili formazioni - Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. All’Olympiastadion andrà in scena la sfida tra Finlandia-Inghilterra: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv All’Olympiastadion di Helsinki si giocherà la sfida di Nations League tra Finlandia-Inghilterra. (Calcionews24.com)

Inghilterra : Kane resta in ritiro - Mainoo out con Grecia e Finlandia - Il capitano Harry Kane non ha riportato lesioni strutturali e rimarrà con la nazionale per le partite di Nations League. The post Inghilterra: Kane resta in ritiro, Mainoo out con Grecia e Finlandia appeared first on SportFace. Le brutte notiziano arrivano da Ezri Konsa, Kobbie Mainoo e Morgan Gibbs-White che salteranno le partite contro Grecia e Finlandia per infortunio. (Sportface.it)