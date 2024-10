Foggiatoday.it - Fine settimana in Capitanata: gli eventi di sabato 12 e domenica 13 ottobre

Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Nuovoall’insegna di tantiin. Ecco quali non perdere.12FoggiaEscursione letteraria in città, visita guidata agli Ipogei e brevi letture pubbliche a tappe in occasione della ‘Festa dei lettori’.Al Teatro del Fuoco la compagnia