Fermato presunto killer di Manuel Mastrapasqua, 31enne accoltellato a Rozzano (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sarebbe stato Fermato l'uomo ritenuto responsabile dell'omicidio di Manuel Mastrapasqua, il 31enne accoltellato e ucciso a Rozzano, nell'hinterland milanese, la notte tra il 10 e l'11 ottobre scorsi. L'uomo si troverebbe ora nella caserma del comando provinciale dei carabinieri di Milano, a disposizione dell'autorità giudiziaria. —Fermato presunto killer di Manuel Mastrapasqua, 31enne accoltellato a Rozzano proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sarebbe statol'uomo ritenuto responsabile dell'omicidio di, ile ucciso a, nell'hinterland milanese, la notte tra il 10 e l'11 ottobre scorsi. L'uomo si troverebbe ora nella caserma del comando provinciale dei carabinieri di Milano, a disposizione dell'autorità giudiziaria. — [email protected] (Web Info) L'articolodiproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manuel Mastrapasqua ucciso a Rozzano - il presunto killer (18enne) fermato ad Alessandria : il magazziniere accoltellato per una rapina - Il presunto responsabile dell'omicidio di Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso a coltellate a Rozzano (Milano), si è costituito. Secondo le prime informazioni, l'uomo, un 18enne di... (Ilmessaggero.it)

Fermato presunto killer di Manuel Mastrapasqua - 31enne accoltellato a Rozzano - L'uomo si troverebbe ora nella caserma del comando provinciale dei carabinieri di Milano, a disposizione dell'autorità giudiziaria. (Adnkronos) – Sarebbe stato fermato l'uomo ritenuto responsabile dell'omicidio di Manuel Mastrapasqua, il 31enne accoltellato e ucciso a Rozzano, nell'hinterland milanese, la notte tra il 10 e l'11 ottobre scorsi. (Periodicodaily.com)

L'omicidio di Rozzano : Manuel Mastrapasqua ucciso per una rapina di cuffie? Fermato un 19enne - Le cuffie che appartenevano alla vittima sono state ritrovate in strada a Rozzano dai carabinieri del nucleo investigativo di. . . L’autore sarebbe il ragazzo di 19 anni, bloccato nel pomeriggio alla stazione di Alessandria. Sarebbe la rapina di un paio di cuffie wireless il motivo per cui Manuel Mastrapasqua è stato aggredito e ucciso intorno alle 3 di venerdì 11 ottobre in viale Romagna a ... (Gazzettadelsud.it)