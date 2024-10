Veneziatoday.it - Fanno shopping infilando abiti in borsa senza pagare: arrestati

Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Facevano il giro dei magazzini di abbigliamento, al centro commerciale Porte di Mestre (Ovs e Upim),in unaschermata in modo da non far suonare le placche anti-taccheggio dei capi. In due, un uomo e una donna, si assicuravano così loche non potevano permettersi