Quotidianodipuglia.it - Fallisce la coop di Libera: gestiva i terreni confiscati alla Scu

Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) La notizia non è ancora ufficiale ma le procedure sono già in moto per arrivare entro qualche settimanamessa in liquidazione dellaerativa sociale ?Terre di Puglia