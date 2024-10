Endless Love, replica puntate 12 ottobre 2024 in streaming | Video Mediaset (Di sabato 12 ottobre 2024) Triplo appuntamento oggi – sabato 12 ottobre – con la soap turca Endless Love (Kara Sevda). Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi 249, 250 e 251 in replica streaming. Emir ha fatto hackerare il cellulare di Kemal, e grazie anche all’aiuto di Asu, riesce a trasferire le chiamate in entrata del cellulare di Kemal, sul suo. Leyla dice quindi a Kemal che deve rassegnarsi al fatto che Deniz non sia sua figlia, e di accettare la realtà. Kemal, ovviamente, si oppone e continua ad indagare. Leyla incontra l’avvocato Eyup, un vecchio amico del padre, per avere notizie sul passato di Ayhan, ma quello che scopre la lascia senza parole. Superguidatv.it - Endless Love, replica puntate 12 ottobre 2024 in streaming | Video Mediaset Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Triplo appuntamento oggi – sabato 12– con la soap turca(Kara Sevda). Ecco iper rivedere gli episodi 249, 250 e 251 in. Emir ha fatto hackerare il cellulare di Kemal, e grazie anche all’aiuto di Asu, riesce a trasferire le chiamate in entrata del cellulare di Kemal, sul suo. Leyla dice quindi a Kemal che deve rassegnarsi al fatto che Deniz non sia sua figlia, e di accettare la realtà. Kemal, ovviamente, si oppone e continua ad indagare. Leyla incontra l’avvocato Eyup, un vecchio amico del padre, per avere notizie sul passato di Ayhan, ma quello che scopre la lascia senza parole.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Endless Love : Kemal come Emir - anche lui ha una pericolosa ossessione per Nihan! Ecco che cosa ne pensiamo - Endless Love ci appassiona per la turbolenta storia d'amore tra Kemal e Nihan, e tutti facciamo il tifo per loro due. Tuttavia, se osserviamo bene, potremmo restare un po' delusi dal nostro adorato Soydere! Ecco di che cosa stiamo parlando... (Comingsoon.it)

Chi è Neslihan Atagül Nihan in Endless Love? Età e Instagram - Pensate di sapere tutto su Neslihan Atagul, Nihan in Endless Love? Scopriamo chi è, età, vita privata, marito e Instagram L'articolo Chi è Neslihan Atagül Nihan in Endless Love? Età e Instagram proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Chi è Melisa Asl? Pamuk - Asu di Endless Love? Età e Instagram - Endless Love la vede interpretare il personaggio di Asu. Vediamo chi è l'attrice Melisa Asli Pamuk tra età, marito e Instagram L'articolo Chi è Melisa Asl? Pamuk, Asu di Endless Love? Età e Instagram proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)