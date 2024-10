Bolognatoday.it - Elezioni Regionali. M5s:"Vogliamo l'assemblea, basta ordini dall'alto, ascoltate i cittadini" | VIDEO

Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY"Nonuscire dal movimento,riprendercelo". Questo è il messaggio che, in vista delle, molti esponenti del Movimento 5 Stelle della provincia di Bologna lanciano in segno di dissenso verso la linea di