Ilgiornaleditalia.it - Elena Chesakova, morta di "infarto" in carcere cittadina di Odessa arrestata per aver esposto bandiera russa davanti statua di Caterina II

Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it

(Di sabato 12 ottobre 2024)ieri di "" in: ladiera statain base a quanto dispone il codice penale ucraino, che punisce chi giustifica, nega o riconosce come legittima "l’aggressione della Federazionecontro l’Ucraina".era stata presa in custo