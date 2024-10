Quotidiano.net - Eccessi alcolici e ossessioni: tutti i segreti degli Abba

(Di sabato 12 ottobre 2024) Sono tante le rivelazioni inaspettate in The Book of: Melancholy Undercover, di Jan Gradvall. Pubblicato solo due giorni fa da Faber & Faber, il nuovo libro sul gruppo musicale svedese più celebre sta facendo molto discutere. Si parlaeffetti devastanti dell’alcol sulla band e sul loro entourage (in particolare il manager), del cantouccelli svedesi – Benny Andeon ne ha composto un album negli anni ‘90 – e di un neurochirurgo australiano che ascolta ossessivamente glimentre esegue operazioni estremamente rischiose. Insomma, il libro è una continua scoperta, e Gradvall, noto critico svedese, sembra essere l’unico finora ad aver ottenuto così tante informazioni sul gruppo.