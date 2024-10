Liberoquotidiano.it - "È capitato anche a me...". Sinner il caso doping: Goggia esce allo scoperto

(Di sabato 12 ottobre 2024)Sofiasi espone sulJannik. La sciatrice azzurra, intervistata da Tuttosport, ha risposto a una domanda sulche ha visto coinvolto il numero uno al mondo. "Una giovanissima Sofiaa Lake Louise nel 2013 non ha corso perché aveva un gelone con un taglio sull'alluce e il dottore le aveva dato la trofodermina, la stessa pomata deldi Jannik - ha spiegato la campionessa -. Quando s'è reso conto che era nella lista delle sostanze proibite mi ha fermato. Certo, se è andata così la vicenda di, quello del fisioterapista è un errore grave. Poi - ha aggiunto - questa cosa fa pensare". "Proprio ieri sera a cena ne parlavamo con le ragazze della squadra: noi facciamo massaggi quotidiani con gli stessi fisio, per non parlare del fatto che lasciamo lo zaino in fondo alla pista con le borracce e risaliamo al cancellato.