Dramma a Silvi | bimbo di 4 anni precipita dal balcone trasportato in elicottero a Pescara

Un bambino di 4 anni è precipitato dal balcone della sua abitazione, al primo piano, a Silvi nella tarda mattinata del 12 ottobre. Erano circa le 13 quando il bimbo che stava giocando sul balcone, accidentalmente è caduto finendo violentemente al suolo. Sul posto è immediatamente giunta

Teramo : bimbo di 4 anni caduto da un balcone a Silvi - Il bimbo presenterebbe una grave commozione cerebrale e una frattura. Al momento non si sconosce la dinamica dell’incidente, sul posto i Carabinieri teramani. Teramo, 12 ott. (LaPresse) – Un bambino di circa 4 anni è caduto dal balcone del primo piano di un condominio in via Fratelli bandiera a Silvi, in provincia di Teramo. (Lapresse.it)