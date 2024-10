Djokovic batte Fritz e raggiunge Sinner in finale a Shanghai (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sarà Novak Djokovic a sfidare Jannik Sinner nella finale del Masters 1000 di Shanghai. Il tennista serbo ha infatti battuto nella seconda semifinale di giornata l'americano Taylor Fritz in due set, con il punteggio di 6-4, 7-6. Partita molto combattuta tra i due, con Nole che riesce a conquistare un break nel primo Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sarà Novaka sfidare Janniknelladel Masters 1000 di. Il tennista serbo ha infatti battuto nella seconda semidi giornata l'americano Taylorin due set, con il punteggio di 6-4, 7-6. Partita molto combattuta tra i due, con Nole che riesce a conquistare un break nel primo

