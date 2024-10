Casertanews.it - Deposito di gas non a norma in un condominio, ordinanza del Comune dopo il blitz dei pompieri

Leggi tutta la notizia su Casertanews.it

(Di sabato 12 ottobre 2024)dei vigili del fuoco in undi via Benevento, area residenziale di Teverola.I caschi rossi hanno rilevato a segnalato alla presenza di undi Gpl in serbatoi fissi e un’autorimessa privata con superficie compresa tra 300 mq e 1000 mq. A quanto pare, il tutto era