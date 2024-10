Calcionews24.com - Danilo via dalla Juve? Ecco la possibile destinazione del capitano bianconero

Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com

(Di sabato 12 ottobre 2024)potrebbe lasciare lala sua partenza a fine stagione:dove potrebbe finire ilStando a quanto scrive calciomercato.com, ad oggi non ci sono segnali di un imminente addio diÂ. Si è parlato di una cessione da parte del calciomercato a gennaio, ma per ora non si trovano conferme. A fine stagione,