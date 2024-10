Cyberattacco in Iran, media: “Colpiti siti governativi e di impianti nucleari” (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'Iran avrebbe subito un Cyberattacco che ha coinvolto siti governativi e degli impianti nucleari. "Quasi ogni ramo del governo Iraniano, giudiziario, legislativo ed esecutivo, è stato coinvolto da questo attacco, con il risultato di furto di informazioni", ha dichiarato Abolhassan Firouzabadi, ex segretario del Consiglio Supremo dell'Iran per il Cyberspazio, secondo quanto riferisce L'articolo Cyberattacco in Iran, media: “Colpiti siti governativi e di impianti nucleari” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'avrebbe subito unche ha coinvoltoe degli. "Quasi ogni ramo del governoiano, giudiziario, legislativo ed esecutivo, è stato coinvolto da questo attacco, con il risultato di furto di informazioni", ha dichiarato Abolhassan Firouzabadi, ex segretario del Consiglio Supremo dell'per il Cyberspazio, secondo quanto riferisce L'articoloin: “e di” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ferito un quinto casco blu in Libano. Cyberattacco in Iran - colpiti anche siti nucleari - Teheran denuncia: siamo sotto cyberattacco Da Teheran arrivano altre notizie drammatiche. Vietati cercapersone a bordo degli aerei iraniani L’Autorità per l’aviazione civile iraniana ha intanto vietato ai passeggeri di portare a bordo cercapersone e walkie-talkie. Sempre ieri sera, ha aggiunto l’Unifil in una nota, “gli edifici della nostra postazione Onu a Ramyah hanno subito danni ... (Secoloditalia.it)

Iran : “Gli impianti nucleari colpiti da un cyberattacco”. Teheran vieta i dispositivi elettronici sui voli - Leggi anche: L’Unione Europea sta preparando norme severe: le auto con più di 15 anni non potranno più essere riparate “La quantità di attacchi informatici pesanti, che si sono verificati sui tre rami del governo, della magistratura e del parlamento, così come sull’industria nucleare, sono senza precedenti ed enormi”, ha detto l’ex segretario del National Virtual Space Center Abolhassan ... (Thesocialpost.it)

Cyberattacco in Iran - media : “Colpiti siti governativi e di impianti nucleari” - "Quasi ogni ramo del governo iraniano, giudiziario, legislativo ed esecutivo, è stato coinvolto da questo attacco, con […]. "Quasi ogni ramo del governo iraniano, giudiziario, legislativo ed esecutivo, è stato coinvolto, con il risultato di furto di informazioni", ha dichiarato Abolhassan Firouzabadi L'Iran avrebbe subito un cyberattacco che ha coinvolto siti governativi e degli impianti ... (Sbircialanotizia.it)