Covid, più rischi di infarto e ictus fino a 3 anni dopo la malattia: lo studio (Di sabato 12 ottobre 2024) Ma secondo la ricerca finanziata dagli Nih Usa sul periodo pre-vaccini, c'è un gruppo sanguigno che sembra proteggere da effetti gravi Il Covid ha aumentato significativamente il rischio di infarto, ictus e morte fino a 3 anni dopo l'infezione. In particolare dopo una forma grave, tra le persone che hanno contratto il ceppo originale di Sbircialanotizia.it - Covid, più rischi di infarto e ictus fino a 3 anni dopo la malattia: lo studio Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ma secondo la ricerca finanziata dagli Nih Usa sul periodo pre-vaccini, c'è un gruppo sanguigno che sembra proteggere da effetti gravi Ilha aumentato significativamente ilo die mortea 3l'infezione. In particolareuna forma grave, tra le persone che hanno contratto il ceppo originale di

Covid - più rischi di infarto e ictus fino a 3 anni dopo la malattia : lo studio - In particolare dopo una forma grave, tra le persone che hanno contratto il ceppo originale di Sars-CoV-2 durante la prima ondata, prima dell'arrivo dei vaccini. E' la conclusione di uno studio finanziato dai National Institutes […]. (Adnkronos) – Il Covid ha aumentato significativamente il rischio di infarto, ictus e morte fino a 3 anni dopo l'infezione. (Periodicodaily.com)

Covid – Rischio ictus - infarto e morte fino a 3 anni dopo l’infezione per chi si è ammalato gravemente prima dei vaccini - “Considerando che oltre 1 miliardo di persone in tutto il mondo hanno già contratto l’infezione” da Sars-CoV-2, “le implicazioni per la salute cardiaca globale sono significative”, avverte Hooman Allayee, professore di Scienze della popolazione e della salute pubblica alla University of Southern California, Keck School of Medicine di Los Angeles, responsabile dello studio. (Ilfattoquotidiano.it)