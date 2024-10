Fanpage.it - Cosa ha indossato Angelina Mango per il debutto del suo primo tour nei club

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di sabato 12 ottobre 2024)ha dato il via alneidella sua carriera e non poteva che farlo con un look sofisticato e glamour: ecco chi ha firmato il completo dai dettagli metallici e scintillanti.