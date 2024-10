Corte dei Conti, irregolarità nella gestione dei centri d'accoglienza per migranti in Calabria: 40 condanne (Di sabato 12 ottobre 2024) Quattro milioni e duecentomila euro di danno erariale. È quanto stabilisce la sezione giurisdizionale per la Calabria, con sede a Catanzaro, della Corte dei Conti che ha condannato al risarcimento del danno erariale in favore della presidenza del Consiglio dei ministri, 40 persone, tra persone Reggiotoday.it - Corte dei Conti, irregolarità nella gestione dei centri d'accoglienza per migranti in Calabria: 40 condanne Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Quattro milioni e duecentomila euro di danno erariale. È quanto stabilisce la sezione giurisdizionale per la, con sede a Catanzaro, delladeiche ha condannato al risarcimento del danno erariale in favore della presidenza del Consiglio dei ministri, 40 persone, tra persone

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Corte dei Conti - irregolarità nella gestione dei centri d'accoglienza per migranti : 40 condanne - Quattro milioni e duecentomila euro di danno erariale. È quanto stabilisce la sezione giurisdizionale per la Calabria, con sede a Catanzaro, della Corte dei conti che ha condannato al risarcimento del danno erariale in favore della presidenza del Consiglio dei ministri, 40 persone, tra persone... (Reggiotoday.it)

Migranti - dalla Corte dei Conti 40 condanne per irregolarità nella gestione dei centri d'accoglienza. C’è anche Mimmo Lucano - La pronuncia riguarda la Calabria. Per Riace i giudici specificano che “non c'è prova di intesa truffaldina”. Ma il Comune avrebbe violato il divieto di subappalto coinvolgendo le cooperative nella gestione. (Repubblica.it)

Gestione centri di accoglienza per migranti - 40 condanne della Corte di conti in Calabria : c’è anche Mimmo Lucano - Per vicende di 13 anni fa e che sarebbero state prescritte se i giudici avessero considerato, come richiesto dalle difese, il momento iniziale di decorrenza della prescrizione “la data della commissione dei fatti” o “della delibera della Sezione del controllo depositata il 19 luglio 2012” e non “la data in cui era pervenuta la trasmissione della segnalazione di danno della Guardia di Finanza”. (Ilfattoquotidiano.it)