Conceicao Juventus, quanto vale la clausola al Porto? Le cifre e tutti i dettagli sul futuro del portoghese (Di sabato 12 ottobre 2024) Conceicao Juventus, quanto vale la clausola al Porto? Tutte le cifre e i i dettagli sul futuro del Portoghese. C’è il piano del club Come riportato da calciomercato.com, negli accordi tra la Juventus e il Porto per Francisco Conceicao non sono previsti né diritto né obbligo di riscatto. Il giocatore, però, può essere confermato dai bianconeri a titolo, stavolta, definitivo. Sul contratto Calcionews24.com - Conceicao Juventus, quanto vale la clausola al Porto? Le cifre e tutti i dettagli sul futuro del portoghese Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 12 ottobre 2024)laal? Tutte lee i isuldelghese. C’è il piano del club Come riportato da calciomercato.com, negli accordi tra lae ilper Francisconon sono previsti né diritto né obbligo di riscatto. Il giocatore, però, può essere confermato dai bianconeri a titolo, stavolta, definitivo. Sul contratto

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tomori - Paganini svela a sorpresa : «Andrebbe alla Juventus!». Ecco quanto guadagna al Milan : la situazione - Il difensore centrale del Milan è tra i tre giocatori che Giuntoli e i bianconeri seguono per sostituire l’infortunato Bremer […]. Tomori, Paganini svela a sorpresa: «Andrebbe alla Juventus!». Ecco quanto guadagna al Milan: la situazione e le ultimissime di mercato Tra i tanti numeri legati alla Juventus in vista della sessione di calciomercato di gennaio c’è anche quello di Tomori. (Calcionews24.com)

Quanto ha pagato la Juventus Conceiçao - Prima Nico Gonzalez, poi Francisco Conceiçao. Negli ultimi giorni di mercato la Juventus ha piazzato un colpo dopo l`altro cambiando... (Calciomercato.com)

Juventus - ecco quanto vale Conceiçao : Giuntoli può far leva su una promessa di Mendes - In un mondo del calcio che privilegia muscoli e fisico c`è ancora chi punta sulla tecnica dei più piccolini. Giuntoli non ci ha pensato due... (Calciomercato.com)