Con le Musiche di John Williams Debutta su Disney+ il 1 Novembre

(Di sabato 12 ottobre 2024) Il 1°2024 debutterà in esclusiva suItalia il documentario inedito “Con ledi”, prodotto da Lucasfilm Ltd, Amblin Documentaries e Imagine Documentaries. Il film offre uno sguardo approfondito sulla straordinaria carriera del leggendario compositore, celebre per le sue iconiche colonne sonore che hanno segnato la storia del cinema. Trailer Ufficiale e Key Art Disponibili In vista del lancio, sono già stati rilasciati il trailer ufficiale e la key art del documentario, che sarà proiettato in anteprima mondiale alla 38ª edizione dell’AFI Fest il 23 ottobre. Il film rappresenta un viaggio attraverso la carriera di, dagli inizi come pianista jazz fino ai suoi 54 riconoscimenti agli Oscar®, di cui cinque vittorie.