Calcioweb.eu - Como-Parma, trasferta vietata ai tifosi ducali: il motivo

Leggi tutta la notizia su Calcioweb.eu

(Di sabato 12 ottobre 2024), primo match di Serie A al rientro dalla sosta, in programma sabato 19 ottobre allo stadio Sinigaglia, si giocherà senza la presenza dial seguito della squadra. Il Prefetto di, infatti, ha deciso di vietare ladella tifoseria emiliana, adducendo motivi legati all’ordine pubblico. Il comunicato “Il Prefetto, ravvisata la necessità di adottare misure idonee da assicurate la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione della competizione sportiva in argomento e garantirne il regolare svolgimento, al fine di prevenire le occasioni di rischio connesse al citato evento sportivo, decreta per i motivi citati in premessa, in occasione della partita di calcio di Serie A, in programma sabato 19 ottobre alle ore 15.