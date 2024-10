Cittadella San Rocco, nuovo cantiere: chiuso un tratto del corridoio dell'anello (Di sabato 12 ottobre 2024) Proseguono i lavori di riqualificazione all'anello della Casa della Comunità ‘Cittadella San Rocco’. Da martedì 15, e per un mese, sarà in atto un nuovo intervento che coinvolgerà la porzione di anello antistante l'ingresso della chiesa e che prevederà la prosecuzione del controsoffitto Ferraratoday.it - Cittadella San Rocco, nuovo cantiere: chiuso un tratto del corridoio dell'anello Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Proseguono i lavori di riqualificazione all'a Casaa Comunità ‘San’. Da martedì 15, e per un mese, sarà in atto unintervento che coinvolgerà la porzione diantistante l'ingressoa chiesa e che prevederà la prosecuzione del controsoffitto

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La principessa Kate ha un nuovo anello all'anulare : un gioiello per l'eternità? - Da quest'estate nella mano della reale un eternity ring ha preso il posto del celeberrimo zaffiro appartenuto a Diana. Vita nuova, anello nuovo o semplice manutenzione del cimelio? Ecco tutto quello che sappiamo della presunta new entry dello scrigno di Sua Altezza. (Vanityfair.it)

Kate Middleton - perché non porta più l'anello di Diana che le regalò William. Intanto raggiunge un nuovo traguardo - Avete notato che di recente Kate Middtlon non porta più l’anello di fidanzamento che le donato William? Dalla famosa foto “taroccata” pubblicata in primavera in occasione della festa della Mamma la principessa ha iniziato a non indossare più il prezioso gioiello di zaffiri che il principe ereditario le regal&ogr. (Milleunadonna.it)

Alluvione 2022 - presentato il nuovo ponte di Pianello di Ostra. Acquaroli : «Mette al sicuro la frazione» - OSTRA Presentato ieri sera il nuovo ponte di Pianello, delle vele per la vita. Tredici come il numero delle vittime dell?alluvione del 15 settembre 2022, molte delle quali proprio ad Ostra. Il... (Corriereadriatico.it)

Tanti rutti? Attenzione - possono essere un campanello d’allarme per la salute : il nuovo studio - Ricerche internazionali hanno riportato che circa l’1% degli adulti soffre di disturbi da eruttazione eccessiva, ma la percentuale specifica in Giappone e i fattori coinvolti non erano noti ai professionisti medici. 000 adulti. I risultati del nuovo studio pubblicato su The American Journal of Gastroenterology hanno mostrato che l’1,5%, ovvero 151 persone, soffriva di disturbi del rutto. (Ilfattoquotidiano.it)