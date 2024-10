Chirurgia, Ficarra (Siu): "Con robotica si risolvono anche problemi urologici importanti" (Di sabato 12 ottobre 2024) Bari, 11 ott. (Adnkronos Salute) - "Oggi abbiamo la fortuna di poter offrire ai nostri pazienti delle terapie innovative, delle terapie che dal punto di vista chirurgico vanno sempre nella direzione della mini-invasività". Questo significa poter "risolvere anche patologie importanti, preservando gli organi e offrendo una invasività minore. Il tempo della Chirurgia a cielo aperto con i tagli è probabilmente, non dico scomparso, ma fortemente diminuito. Oggi la maggior parte dei nostri trattamenti si fanno con la laparoscopia, con la Chirurgia robotica". Lo ha detto Vincenzo Ficarra, responsabile Ufficio scientifico della Società italiana di urologia (Siu), in occasione del Congresso nazionale Siu in corso a Bari. Liberoquotidiano.it - Chirurgia, Ficarra (Siu): "Con robotica si risolvono anche problemi urologici importanti" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Bari, 11 ott. (Adnkronos Salute) - "Oggi abbiamo la fortuna di poter offrire ai nostri pazienti delle terapie innovative, delle terapie che dal punto di vista chirurgico vanno sempre nella direzione della mini-invasività". Questo significa poter "risolverepatologie, preservando gli organi e offrendo una invasività minore. Il tempo dellaa cielo aperto con i tagli è probabilmente, non dico scomparso, ma fortemente diminuito. Oggi la maggior parte dei nostri trattamenti si fanno con la laparoscopia, con la". Lo ha detto Vincenzo, responsabile Ufficio scientifico della Società italiana di urologia (Siu), in occasione del Congresso nazionale Siu in corso a Bari.

