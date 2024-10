Carrieri (Siu): "Per la fertilità gli uomini facciano visita urologica a 18 anni" (Di sabato 12 ottobre 2024) Bari, 11 ott. (Adnkronos Salute) - "Il tema della denatalità è una delle questioni che preoccupano il nostro Paese. Quest'anno contiamo 400mila nati in meno rispetto allo scorso anno. Sono numeri importanti che ci dicono che c'è sicuramente una preoccupazione in più per mettere su famiglia da parte Ilgiornaleditalia.it - Carrieri (Siu): "Per la fertilità gli uomini facciano visita urologica a 18 anni" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Bari, 11 ott. (Adnkronos Salute) - "Il tema della denatalità è una delle questioni che preoccupano il nostro Paese. Quest'anno contiamo 400mila nati in meno rispetto allo scorso anno. Sono numeri importanti che ci dicono che c'è sicuramente una preoccupazione in più per mettere su famiglia da parte

