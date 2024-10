Teleclubitalia.it - Calvizzano, zuffa tra donne per posto auto nei pressi della farmacia

Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Unain pieno giorno tra dueper un. Succede a, in pieno centro, neidi una notain via Conte Mirabelli.traperneiSecondo quanto apprende Teleclubitalia, duemobiliste avrebbero avuto un acceso scontro su chi potesse parcheggiare in L'articolotraperneiTeleclubitalia.