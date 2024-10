Inter-news.it - Calhanoglu: «Era importante vincere! Ora ci aspetta lungo viaggio»

(Di sabato 12 ottobre 2024)ha commentato la vittoria della Turchia contro Montenegro in Nations League. Il regista dell’Inter tra i miglior in campo. VITTORIA– Nel post partita di Turchia-Montenegro, il capitano Hakanha commentato in questo modo la partita: «È stata una partita difficile, era un campo difficile. Non lo voglio dire come scusa, ma abbiamo avuto delle difficoltà. Il Montenegro è una buona nazionale. Abbiamo cercato di non uscire dalla partita, ci abbiamo creduto fino alla fine, bisognava avere pazienza. Islanda e Galles hanno pareggiato, spero che si continui così. Per noi questo è molto. Non importa chi è entrato in partita o chi è uscito, penso che l’fossequi. I tifosi? Ci hanno sostenuto benissimo». Ottima partita di, leader indiscusso della sua selezione.