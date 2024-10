Cataniatoday.it - Bonus ristrutturazione del 50%: si apre uno spiraglio anche per il 2025

Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Suldel 50% per ristrutturare casa siqualche. Come vi avevamo già raccontato, dal, senza un intervento del governo, l'agevolazione tornerà a essere pari al 36% su un importo massimo di 48mila euro, come previsto dal decreto del 1986 che ha introdotto la misura. La