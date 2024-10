Inter-news.it - Bonucci: «Per lo Scudetto tre squadre. Inter e altre due»

(Di sabato 12 ottobre 2024) Le prime tredella Serie A in questo momento sono Napoli,e Juventus. Leonardosu Sky Sport indica le favorite per la lotta al primo posto. LOTTA – Il campionato corrente non sarà come lo scorso. Simone Inzaghi lo sa bene, queste prime giornate l’hanno raccontato molto bene. Leonardone ha parlato in questo modo: «Il Napoli con Conte va sul sicuro, lo avevo detto anche in estate. Con gli acquisti che ha fatto ci sta riuscendo e non mi sorprende vederlo lassù.? Napoli,e Juve se lo possono giocare ma mi sta piacendo anche la Lazio e l’Atalanta di Gasperini bisogna sempre tenerla in considerazione per i primi posti.