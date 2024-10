Blitz dei carabinieri nel napoletano: sequestro di droga e oltre 40 orologi (Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiControlli dei carabinieri tra Caivano e Grumo Nevano: arresti, e sequestri di droga e oltre 40 orologi di valore. A Caivano i carabinieri della locale compagnia hanno effettuato diverse perquisizioni e setacciato le aree comuni condominiali. Durante le operazioni è stato arrestato Salvatore Sentore, 42enne del posto già noto alle forze dell’ordine. L’uomo – alla vista dei miliari – ha cambiato strada ma questo non è servito per evitare il controllo. Perquisito, è stato trovato in possesso di una borsa con all’interno un paio di dosi di cocaina, due bilancini di precisione sporchi verosimilmente di cocaina, materiale da confezionamento con tanto di bustine in cellophane e un flacone di acido solforico. Nelle stesse ore i carabinieri della sezione operativa hanno arrestato il 54enne Vincenzo Pontillo, anche lui già noto alle forze dell’ordine. Anteprima24.it - Blitz dei carabinieri nel napoletano: sequestro di droga e oltre 40 orologi Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiControlli deitra Caivano e Grumo Nevano: arresti, e sequestri di40di valore. A Caivano idella locale compagnia hanno effettuato diverse perquisizioni e setacciato le aree comuni condominiali. Durante le operazioni è stato arrestato Salvatore Sentore, 42enne del posto già noto alle forze dell’ordine. L’uomo – alla vista dei miliari – ha cambiato strada ma questo non è servito per evitare il controllo. Perquisito, è stato trovato in possesso di una borsa con all’interno un paio di dosi di cocaina, due bilancini di precisione sporchi verosimilmente di cocaina, materiale da confezionamento con tanto di bustine in cellophane e un flacone di acido solforico. Nelle stesse ore idella sezione operativa hanno arrestato il 54enne Vincenzo Pontillo, anche lui già noto alle forze dell’ordine.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Controlli dei Carabinieri tra Caivano e Grumo Nevano tra arresti - droga e orologi di valore - A Caivano i carabinieri della locale compagnia hanno effettuato diverse perquisizioni e setacciato le aree comuni condominiali. Rinvenuti e sequestrati 391 grammi di marijuana. Focus dell’operazione a largo raggio la ricerca di armi e droga. Poco distante, a Grumo Nevano, i carabinieri della locale stazione arrestavano il 55enne Luigi Ottuso. (Primacampania.it)

I carabinieri nel regno del crack romano. Ecco i nascondigli della droga trovati - Dopo i fatti che hanno coinvolto all'inizio della settimana settimana Don Coluccia, come in un film già visto, le forze dell'ordine tornano al Quarticciolo, diventato ormai il regno del crack romano. Nell'ultima. . In particolare il quartiere è finito sotto la lente di ingrandimento dei carabinieri. (Romatoday.it)

'Sgasa' con lo scooter davanti ai carabinieri che lo fermano e lo trovano con la droga - Fermato in sella a uno scooter senza casco per un controllo, viene trovato con un panetto di hashish in tasca. Un 29enne del casertano, nel pomeriggio di ieri, è stato fermato per un controllo in via San Marco a Santa Maria a Vico mentre circolava alla guida di un potente scooter Yamaha Tmax... (Casertanews.it)

Napoli : droga negli slip - 18enne arrestato dai Carabinieri - Negli slip nascondeva quasi 100 grammi di hashish. I militari del nucleo radiomobile di Napoli hanno percepito che qualcosa nel suo atteggiamento tradiva agitazione. La droga è stata recuperata e il giovane è finito in manette per detenzione di stupefacente a fini di spaccio. . E’ ora in attesa di giudizio. (Puntomagazine.it)