Cms.ilmanifesto.it - Biennale Corea, laboratori d’arte tra umano e non umano

Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Non c’è niente come unaper fare il punto sul mondo dell’arte, per registrare moti che non sono solo artistici, ma anche le correnti di pensiero che animano latrae nonil manifesto.