Biella bambino morso alla testa da un cane | è grave

(Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – A Biella, via Santuario d'Oropa, un bambino di 8 anni che era a una festa di compleanno è stato morso alla testa da un cane di grossa taglia. Il bambino è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Biella.

