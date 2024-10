Biella bambino di 8 anni azzannato alla testa da un cane durante una festa | è grave

Leggi tutta la notizia su Open.online

Ha riportato gravi ferite ma non è in pericolo di vita undi 8che, nel pomeriggio di sabato 12 ottobre, è stato aggredito da unadi grossa tagliaunadi compleanno in casa. L'episodio è avvenuto a, in una abitazione in via Santuario d'Oropa. Sono stati i genitori dei bambini presenti a chiamare i soccorsi. Il personale del 118 è intervenuto con un'ambulanza medicalizzata e ha prestato le prime cure al bimbo, che è stato poi trasferito in ospedale in codice rosse. Tutte le ferite sono nella parte superiore del corpo ma la piccola vittima non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri sono sul posto per svolgere gli accertamenti del caso.