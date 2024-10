Biden: “Israele smetta di colpire forze Unifil”. La condanna di Meloni, Macron e Sanchez (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – La richiesta a Israele di smetterla di colpire le forze Unifil in Libano arriva da più parti a poche ore dal ferimento di altri 2 peacekeeper della forza delle Nazioni Unite. Non ha dubbi il presidente Usa Joe Biden che, alla domanda "Vuole chiedere a Israele di cessare gli attacchi sulle forze di Biden: “Israele smetta di colpire forze Unifil”. La condanna di Meloni, Macron e Sanchez L'Identità. Lidentita.it - Biden: “Israele smetta di colpire forze Unifil”. La condanna di Meloni, Macron e Sanchez Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – La richiesta adi smetterla dilein Libano arriva da più parti a poche ore dal ferimento di altri 2 peacekeeper della forza delle Nazioni Unite. Non ha dubbi il presidente Usa Joeche, alla domanda "Vuole chiedere adi cessare gli attacchi sulledi: “di”. LadiL'Identità.

