(Adnkronos) – "Ma che ti ho fatto? Cos'è questo atteggiamento?". Ancora scintille tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli oggi nella terza puntata di Ballando con le stelle 2024. La concorrente, in interviste dopo la puntata di sabato scorso, ha stigmatizzato le parole della giurata e si è sentita ''ferita come madre" dopo le parole pronunciate

Ballando con le stelle - Mariotto-Palali : arriva il primo zero - Fourkan Palali incredulo dopo il voto di Mariotto "E' uno scherzo?". "Sono […]. Fourkan Palali non crede ai propri occhi quando Guillermo Mariotto alza la paletta con lo zero nella terza puntata di Ballando con le stelle 2024. L'attore turco, nelle prime due puntate, si è lamentato per la severità e per alcune parole dei giurati. (Sbircialanotizia.it)

Ballando con le stelle - nuovo scontro Lucarelli-Bruganelli - (Adnkronos) – "Ma che ti ho fatto? Cos'è questo atteggiamento?". Ancora scintille tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli oggi nella terza puntata di Ballando con le stelle 2024. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia ... (Webmagazine24.it)

Francesco Paolantoni si sente male a Ballando con le stelle - piange dal dolore - Il giudizio dei giudici I giudici hanno apprezzato lo sforzo di Paolantoni. Nonostante le difficoltà, il comico napoletano ha dimostrato grande tenacia, affrontando la pista da ballo con coraggio, sostenuto dal pubblico e dai giudici. Carolyn Smith ha sottolineato il suo coraggio nel presentarsi nonostante le difficoltà, mentre Selvaggia Lucarelli ha commentato in tono critico: “Sin ... (Thesocialpost.it)