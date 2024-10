Ballando con le stelle, Mariotto-Palali: arriva il primo zero (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – "E' uno scherzo?". Fourkan Palali non crede ai propri occhi quando Guillermo Mariotto alza la paletta con lo L'articolo Ballando con le stelle, Mariotto-Palali: arriva il primo zero proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Ballando con le stelle, Mariotto-Palali: arriva il primo zero Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – "E' uno scherzo?". Fourkannon crede ai propri occhi quando Guillermoalza la paletta con lo L'articolocon leilproviene da Quotidiano Rosso di Sera.

