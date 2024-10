Ascolti tv ‘Tale e Quale Show’ vince prima serata con oltre 35 milioni di spettatori

Ascolti tv, ‘Tale e Quale Show’ vince prima serata con oltre 3,5 milioni di spettatori (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Su Rai 1 'Tale e Quale Show' con 3.538.000 telespettatori e uno share del 22,6%, cresce negli Ascolti e vince la prima serata di ieri, 11 ottobre 2024, stabilendo così il record stagionale per la trasmissione di Carlo Conti. Su Canale 5 la miniserie 'Storia di una famiglia perbene 2' ha ottenuto 2.167.000 Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Su Rai 1 'Tale eShow' con 3.538.000 telee uno share del 22,6%, cresce negliladi ieri, 11 ottobre 2024, stabilendo così il record stagionale per la trasmissione di Carlo Conti. Su Canale 5 la miniserie 'Storia di una famiglia perbene 2' ha ottenuto 2.167.000

Ascolti tv : Tale e Quale Show (22.6%) - Storia di una famiglia perbene (13.3%) | Dati Auditel - venerdì 11 ottobre 2024 - 000 spettatori (5. 000 spettatori pari al 22. 00%; Uomini e Donne: 0. 000 spettatori con il 0. 4% di share. Ascolti tv di venerdì 11 ottobre 2024: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. Rai 2: NCIS: Unità anticrimine, le vicende della principale squadra di agenti speciali dell’agenzia federale Naval Criminal Investigative Service ha interessato 766. (Superguidatv.it)

ASCOLTI TV 11 OTTOBRE 2024 : TALE E QUALE SHOW (22 - 6%) - STORIA DI UNA FAMIGLIA PERBENE (13 - 3%) - QUARTO GRADO (8 - 2%) - 24 19. I. 90 + 870 4. 70 Tg4 – x La Signora in Giallo – x1EP + 2EP – x Lo Sportello di Forum – x Tg4 Diario del Giorno – x La Donna del West – x Tg4 – x La Promessa – x 4 di Sera – 1036 5. 17 10. 42 5. La Vita in Diretta – v. 72Fratelli di Crozza – 1096 6. 28 + 637 3. 79 + 1450 7. nettoLa Volta Buona – 1265 12. (Bubinoblog)