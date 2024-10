Arrestato l’assassino di Manuel: ha 19 anni e vive a Rozzano (Di sabato 12 ottobre 2024) Ha confessato l’omicidio di Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso a coltellate a Rozzano, nel Milanese, ed è stato Arrestato. Un italiano di 19 anni, residente a Rozzano, si è presentato in caserma ad Alessandria dove si è dichiarato responsabile del delitto. I Carabinieri di Milano lo stanno sentendo ma nei suoi confronti l'autorità giudiziaria deve ancora fare le opportune valutazioni. Manuel Mastrapasqua. A destra, la Scientifica sul luogo del delitto Ilgiorno.it - Arrestato l’assassino di Manuel: ha 19 anni e vive a Rozzano Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ha confessato l’omicidio diMastrapasqua, il 31enne ucciso a coltellate a, nel Milanese, ed è stato. Un italiano di 19, residente a, si è presentato in caserma ad Alessandria dove si è dichiarato responsabile del delitto. I Carabinieri di Milano lo stanno sentendo ma nei suoi confronti l'autorità giudiziaria deve ancora fare le opportune valutazioni.Mastrapasqua. A destra, la Scientifica sul luogo del delitto

