Angelica Gori, figlia di Giorgio e Cristina Parodi, entra ad Amici 24: "Mamma e papà sono felici" (Di sabato 12 ottobre 2024) Figli d'arte sì ma che hanno talento da vendere. E tutto questo sperano di dimostrarlo ad Amici. E così, dopo Angelina Mango, figlia di Pino Mango e di Laura Valente, e Holden, figlio di Paolo Carta, marito di Laura Pausini, ora è il turno di Chiamamifaro, nome d'arte di Angelica Gori, figlia di Cristina Parodi Milleunadonna.it - Angelica Gori, figlia di Giorgio e Cristina Parodi, entra ad Amici 24: "Mamma e papà sono felici" Leggi tutta la notizia su Milleunadonna.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Figli d'arte sì ma che hanno talento da vendere. E tutto questo sperano di dimostrarlo ad. E così, dopo Angelina Mango,di Pino Mango e di Laura Valente, e Holden, figlio di Paolo Carta, marito di Laura Pausini, ora è il turno di Chiamamifaro, nome d'arte didi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chiamamifaro - di chi è figlia la new entry di Amici - Nel corso della sua carriera, ha anche aperto i concerti dei Pinguini Tattici Nucleari, Ariete e Sangiovanni e si è esibita al concerto del Primo Maggio al Circo Massimo lo scorso 1 maggio. All'anagrafe Angelica Gori, Chiamamifaro è nata il 24 luglio 2001, ed è la figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori. (Iltempo.it)

Chi è Chiamamifaro ad Amici 24 : nome d’arte di Angelica Gori - è la figlia di Cristina Parodi - Chi è Chiamamifaro, la nuova cantante di Amici 24 entrata nella scuola al posto di Alena. Nome d'arte di Angelica Gori, è la figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Amici - anticipazioni domenica 13 ottobre : entra la figlia di Cristina Parodi - un eliminato - gli ospiti - Tutto pronto per un nuovo appuntamento di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Durante la giornata di giovedì 10 ottobre, è stata registrata la puntata che va in onda oggi, domenica 13. Tante le novità tra eliminazioni e new entry. Di chi si tratta? Ecco le... (Today.it)