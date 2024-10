Riminitoday.it - Ancora una Panda in sosta che va a fuoco, i casi si moltiplicano e si sospetta la mano di un piromane

Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Si tratta del terzo caso nel giro di pochi giorni. Nel pomeriggio di sabato (12 ottobre) i Vigili deldi Rimini sono dovuti intervenire per una Fiatain fiamme, l’auto si trovava inin via Matteo Tosi, una traversa di via Dario Campana. A dare l’allarme sono stati alcuni