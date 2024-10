Fanpage.it - America’s Cup 2024, il programma della finale tra Ineos Britannia e New Zealand: calendario e dove vederla in TV

(Di sabato 12 ottobre 2024) Oggi sabato 12 ottobre inizia la37a America's Cup. In acqua(il Challenger) contro Team New(il Defender), a partire dalle 14:00 per la prima delle 13 regate in. La prima imbarcazione che ne vincerà 7, alzerà al cielo il trofeo. Diretta in chiaro su Mediaset (Italia1 e Infinity)