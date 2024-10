Oasport.it - Albo d’oro Giro di Lombardia 2024: Pogacar raggiunge Binda, l’Italia non vince da 7 anni

(Di sabato 12 ottobre 2024) Tadejha firmato l’antologico poker di vittorie consecutive aldi: quattro affermazioni di fila nell’ultima Classica Monumento della stagione non si vedeva dai tempi di Fausto Coppi, che fece filotto tra il 1946 e il 1949. Dall’epopea del Campionissimo alle gesta del fuoriclasse sloveno, che oggi si è imposto con la maglia di Campione del Mondo e che ha completato una stagione da favola culminata con la doppietta-Tour e che ha regalato anche il sigillo alla Liegi-Bastogne-Liegi. Tadejha trionfato con oltre tre minuti di vantaggio nei confronti del belga Remco Evenepoel.nonla Classica delle Foglie Morte dal 2017, quandonzo Nibali si regalò l’ultimo sorriso in questo evento. Lo Squalo fu poi secondo nel 2018, piazza d’onore anche per Fausto Masnada nel 2021 e per Andrea Bagioli dodici mesi fa.