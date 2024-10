Zelensky, in Vaticano incontro col Papa (Di venerdì 11 ottobre 2024) 10.09 Il presidente ucraino Zelensky è giunto in Vaticano, scortato da un lunghissimo cordone di automobili, per l'incontro con Papa Francesco. I due si erano già incontrati in Vaticano il 13 maggio dello scorso anno. Al centro dell'incontro, il conflitto in Ucraina e le prospettive per una soluzione dello stesso. Dopo il colloquio con Francesco, il presidente ucraino si recherà a Berlino per incontrare il cancelliere Scholz e il presidente Steinmeier. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) 10.09 Il presidente ucrainoè giunto in, scortato da un lunghissimo cordone di automobili, per l'conFrancesco. I due si erano già incontrati inil 13 maggio dello scorso anno. Al centro dell', il conflitto in Ucraina e le prospettive per una soluzione dello stesso. Dopo il colloquio con Francesco, il presidente ucraino si recherà a Berlino per incontrare il cancelliere Scholz e il presidente Steinmeier.

Vaticano - venerdì Zelensky dal Papa - Pubblicamente il leader ucraino ha escluso "contrattazioni" sulla sovranità o sul territrorio, ma allo stesso tempo,riferisce Bloomberg, funzionari ucraini hanno ammesso che la guerra deve finire. 25 Il Papa riceverà in udienza venerdì in Vaticano il presidente ucraino Zelensky E' la terza volta che il Papa lo riceve Intanto Bloomberg, citando funzionari vicini alla Nato, scrive che Zelensky ... (Televideo.rai.it)

