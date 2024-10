Zelensky a Roma da Meloni per continue richieste di “aiuti” militari: “Discusso nuovo pacchetto di armi da difesa” - VIDEO (Di venerdì 11 ottobre 2024) Zelensky si presenta a Roma da Meloni con il classico "piattino" alla continua ricerca di nuove armi. Per sua fortuna anche stavolta il presidente ucraino trova la sponda e l'aiuto della presidente del Consiglio. I due hanno parlato di un nuovo "pacchetto di armi da difesa" ma anche di energia per l Ilgiornaleditalia.it - Zelensky a Roma da Meloni per continue richieste di “aiuti” militari: “Discusso nuovo pacchetto di armi da difesa” - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)si presenta adacon il classico "piattino" alla continua ricerca di nuove. Per sua fortuna anche stavolta il presidente ucraino trova la sponda e l'aiuto della presidente del Consiglio. I due hanno parlato di undida" ma anche di energia per l

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Meloni riceve Zelensky a Roma : «Il sostegno a Kiev continuerà fino a una pace giusta» - «Il presidente è venuto qui per presentarci le sue idee per costruire un percorso di una pace giusta della quale tutti abbiamo bisogno, abbiamo ascoltato le esigenze più immediate che ci ha illustrato», aggiunge. Se saremo in grado di attuare gli articoli della Carta dell’Onu la Russia sarà costretta ad arrivare a un negoziato di pace, perché è fondamentale rispettare il diritto del nostro ... (Lettera43.it)

Meloni abbraccia Zelensky - a Roma nel 2025 nuova conferenza di pace : “Saremo accanto all’Ucraina tutto il tempo necessario” - comÈ stata una lunghissima giornata quella di ieri per il leader ucraino ed il suo impegno proseguirà anche oggi. Questa mattina alle ore 9 e 30 incontrerà anche Papa Francesco per poi volare a Berlino. Troppi suggeriscono vigliaccamente una resa”: la premier italiana Giorgia Meloni ha accolto così il presidente Volodomyr Zelensky. (Notizie.com)

Zelensky a Roma. La premier Meloni : "Resistenza eroica dell'Ucraina. La pace non può essere la resa" - Perchè la pace non può essere resa. . Lo ha detto la premier Giorgia Meloni dopo il bilaterale con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. . «L'obiettivo del nostro sostegno è mettere l’Ucraina nelle migliori condizioni possibili a un tavolo di pace. E' ovviamente un gran. . Questo presuppone il sostegno militare come il sostegno energetico, che è una delle priorità », dell’azione italiana. (Gazzettadelsud.it)