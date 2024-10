Xbox presto non servirà più una console per giocare qualsiasi titolo acquistato

Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com

(Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – Microsoft si prepara a rivoluzionare il mondo del gaming in streaming: secondo fonti vicine all'azienda, il colosso di Redmond sta per lanciare un ambizioso progetto che permetterà agli utenti diin streaming ai titoli che già possiedono, sudispositivo compatibile, anche se non inclusi nell'abbonamentoGame Pass. Il progetto, noto