Vuole costringere figlia ad abortire, madre indagata a Milano (Di venerdì 11 ottobre 2024) Una donna di 41 anni è stata indagata dalla Procura di Milano per violenza privata e tentata interruzione di gravidanza non consensuale per aver costretto la figlia di 17 anni a firmare il consenso ad abortire. L'indagine è nata dopo che la ragazza è arrivata con la madre in un ospedale dell'hinterland milanese e nella struttura sanitaria è nata una lite. Tg24.sky.it - Vuole costringere figlia ad abortire, madre indagata a Milano Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Una donna di 41 anni è statadalla Procura diper violenza privata e tentata interruzione di gravidanza non consensuale per aver costretto ladi 17 anni a firmare il consenso ad. L'indagine è nata dopo che la ragazza è arrivata con lain un ospedale dell'hinterland milanese e nella struttura sanitaria è nata una lite.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Porta la figlia minorenne in un ospedale milanese e prova a costringerla ad abortire - 41enne indagata - Una 41enne è indagata per violenza privata e tentata interruzione di gravidanza non consensuale dalla Procura di Milano. La donna avrebbe provato a costringere la figlia 17enne ad abortire contro la sua volontà.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Vuole costringere la figlia ad abortire e lei la denuncia : "Temo che possa farmi del male" - Una donna di 41 anni è stata indagata dalla Procura di Milano per violenza privata e tentata interruzione di gravidanza non consensuale per aver costretto la figlia di 17 anni a firmare il consenso ad abortire. . . . E’ successo ieri pomeriggio in un ospedale dell’hinterland milanese dopo che la donna ha portato la ragazzina quando la figlia le ha comunicato di aver scoperto il precedente 3 ... (Gazzettadelsud.it)